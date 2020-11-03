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Haymana’da 2006 yılında kayıp çocuk ile ilgili gelişme
ANKARA'NIN HAYMANA İLÇESİNDE 2006 YILINDA KAYBOLAN MEMDUH K. İLE İLGİLİ HAYMANA SAVCILIĞI BİR KUYUDA ARAŞTIRMA BAŞLATTI.
Asayiş 03.11.2020, 13:23
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Ankara’nın Haymana ilçesinde 2006 yılında kaybolan Memduh K. ile ilgili Haymana Savcılığı bir kuyuda araştırma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Haymana’da 2006 yılında kaybolan 14 yaşındaki Memduh K. ile gelen bir ihbarı değerlendiren savcılık bir kuyuda araştırma yaptırdı. Kuyuda yapılan aramada kemik parçaları bulunduğu öğrenildi.
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