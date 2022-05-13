Haymana’da 16 yıl önce işlenen cinayette karar açıklandı

Ankara’nın Haymana ilçesinde 16 yıl önce Memduh Korkmaz’ı öldürdükten sonra su kuyusuna atan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık İzzet Genç tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık Murat Yaşar ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

Bir önceki duruşmada verilen mütalaayı hatırlatan mahkeme başkanı sanıklara son sözünü sordu. Sanık Korkmaz eski ifadelerini tekrar ettiğini ifade etti. Sanığın beyanlarının ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı, İzzet Genç hakkında ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer sanık Murat Yaşar’a ise olaya yardım ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına hükmetti.