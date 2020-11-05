Haymana’da 14 yıldır kayıp olan çocuğun annesi isyan etti
ANKARA'NIN HAYMANA İLÇESİNDE 14 YIL ÖNCE KAYBOLAN MEMDUH KORKMAZ'IN BİR KUYUDA ARANMASI İLE İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI. OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİDE ARANIRKEN ANNE ÜLKÜ KUTLU, OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTEDİ.
Ankara’nın Haymana ilçesinde 14 yıl önce kaybolan çocukla ilgili bir kuyuda arama yapılırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili 1 kişi de aranırken, anne olayın aydınlatılmasını istedi.
Haymana Cumhuriyet Savcılığı tarafından gelen bir ihbar doğrultusunda 14 yıl önce kaybolan Memduh Korkmaz olayı ile ilgili bir kuyuda arama başlatıldı. Kuyuda kemik kalıntıları bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. tutuklandı. İ.G. isimli bir kişinin de arandığı öğrenildi.
Memduh Korkmaz’ın annesi Ülkü Kutlu, arama çalışmalarının ardından gözyaşlarına boğuldu. Anne Kutlu, çocuğunun 2006 yılı Aralık ayında kaybolduğunu belirterek, "Hiç kimse cevap vermedi. 14 yıldır çocuğum kayıp. Katillerin bulunmasını istiyorum. İçimin ateş sönsün. Benim ciğerim yandı, başkasının yanmasın" dedi.
Kuyuda bulunan kemiklerden alınan örneklerle anneden alınan kan örneklerinin karşılaştırılacağı öğrenildi.
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