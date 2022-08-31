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Haydarpaşa Limanı’nda konteyner yangını
Haydarpaşa Limanı’nda rıhtım üzerine konuşlu olan konteynerde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Asayiş 31.08.2022, 18:20
Haydarpaşa Limanı’nda rıhtım üzerine konuşlu olan konteynerde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Haydarpaşa Limanı’nda rıhtım üzerine konuşlu olan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ve NAZIM TUR römorkörünün müdahalesiyle söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.
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