Haydarcan’ın ölümüne sebep olan şüphelilerin suçu ‘kasten öldürme’ suçuna döndü
Ankara’da Haydarcan Kılıçdoğan’ın ölümüne sebep olan şüpheliler Mert T. ve Yunus H.’nin tutuklandıktan sonra haklarındaki suçlama ‘kasten öldürme’ suçuna döndü.
Ankara’da Haydarcan Kılıçdoğan’ın ölümüne sebep olan şüpheliler Mert T. ve Yunus H.’nin tutuklandıktan sonra haklarındaki suçlama ‘kasten öldürme’ suçuna döndü.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, sözlü tacize uğrayan 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna yardım ederken hayatını kaybeden Kılıçdoğan’ın soruşturması devam ediyor.
Kılıçdoğan’ın ölümüne sebep olduğu şüpheliler, olay günü ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmışlardı. Kılıçdoğan’ın o gece sabaha karşı hayatını kaybetmesi üzerine Mert T. ve Yunus H. Hakkındaki ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlaması ‘kasten öldürme’ suçuna dönüştü. Öte yandan kız çocuklarını korumak isterken 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Kılıçdoğan’ın ölümüne sebep olan bıçağın ise hala bulunmadığı öğrenildi.