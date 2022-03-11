Hayatını kaybeden polis memuru törenle memleketine uğurlandı

Sakarya Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevi başındayken kalp krizi geçirmesi neticesinde hayatını kaybeden polis memuru, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Asayiş Birimi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği’nde görevli 49 yaşındaki polis memuru Mehmet Keskin, dün saat 22.30 sıralarında biriminde fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzere olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Keskin için ilçe Kaymakamlığı önünde uğurlama töreni düzenlendi. Düzenlenen törene; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Düzenlenen tören sonrasında evli ve 3 çocuk babası Keskin’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak Ereğli Yazıcılar Köyü’ne gönderildi.