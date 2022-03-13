Hayatını kaybeden genç hemşire karnındaki bebeğiyle defnedildi

Karaman’da evlerinde eşi tarafından bilinci kapalı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 aylık hamile Sevinç Günenç Karapınar, karnındaki bebeğiyle birlikte dualarla defnedildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Mansurdede Mahallesi 106 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten evine dönen Mehmet Emin Karapınar, 9 aylık hamile olan 30 yaşındaki hemşire eşi Sevinç Günenç Karapınar’ı bilinci kapalı halde buldu. Çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç hemşire, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bebeğiyle birlikte kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yaptı.

Geçen ay doğum iznine ayrılmış

Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılan genç kadın ve bebeğinin ön otopsi işlemleri tamamlandı. Tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenilen Sevinç Günenç Karapınar’ın, Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde hemşire olarak çalıştığı, geçtiğimiz ay da doğum iznine ayrıldığı belirtildi. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları, olayın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Telefonda eşine başının ağrıdığını söylemiş

Karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden genç hemşerinin evde fenalaşmadan 3 saat önce eşiyle telefonda görüştüğü ve akşam bir yakınının nişanına katılmak üzere plan yaptıkları ortaya çıktı. Telefon görüşmesi sırasında genç kadının, eşine başının biraz ağrıdığını söylediği öne sürüldü. 3 yıllık evli olan Sevinç Günenç Karapınar’ın tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığı öğrenildi.

Karnındaki bebeğiyle son yolculuğuna uğurlandı

Sevinç Günenç Karapınar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, genç hemşirenin ailesi ve yakınları ile Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sırasında genç hemşirenin eşi Mehmet Emin Karapınar’ın oldukça üzgün olduğu görüldü. Kılınan namazın ardından Sevinç Günenç Karapınar, karnındaki bebeğiyle birlikte Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.