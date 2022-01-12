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Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık’ın evinde yas var
Geçirdiği trafik kazasının ardında hayatını kaybeden İH Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın, baba evinde yas var.
Asayiş 12.01.2022, 14:21
Geçirdiği trafik kazasının ardında hayatını kaybeden İH Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın, baba evinde yas var.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Olayın ardından Çalık’ın Ankara Keçiören’de bulunan baba evine ateş düştü. Taziyelerin kabul edildiği evde yas hakim.