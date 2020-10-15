Hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Zeynep Aslan’a hüzünlü veda

İzmir’de, bisikletiyle antrenman yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 32 yaşındaki bisiklet sporcusu Zeynep Aslan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Feci kaza, Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. Bisikletiyle antrenman yapan bir çocuk annesi bisiklet sporcusu Zeynep Aslan’a (32), Aycan Y. idaresindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Zeynep Aslan’ın cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak defnedilmek üzere Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar Mezarlığına götürüldü. Kaynaklar Mezarlığında kılınan cenaze namazında Zeynep Aslan’ın yakınları gözyaşları döktü. Zeynep Aslan’ın kardeşi ise ayakta durmakta güçlük çekti. Namazının ardından Zeynep Aslan dualarla toprağa verildi.

Bir çocuk annesi olan Zeynep Aslan, geçtiğimiz ağustos ayında Bursa’da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışında kadınlar kategorisinde birinci olmuştu.