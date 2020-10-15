banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı
Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı
Kilo Probleminin Nedeni Alerjileriniz ya da Nem Olabilir!
Kilo Probleminin Nedeni Alerjileriniz ya da Nem Olabilir!
Eylül ayı bütçe verileri açıklandı
Eylül ayı bütçe verileri açıklandı

Hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Zeynep Aslan’a hüzünlü veda

İZMİR’DE BİSİKLETİYLE ANTRENMAN YAPARKEN KAMYON ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN BİSİKLET SPORCUSU ZEYNEP ASLAN, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ.

Asayiş 15.10.2020, 15:45
1
Hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Zeynep Aslan’a hüzünlü veda

İzmir’de, bisikletiyle antrenman yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 32 yaşındaki bisiklet sporcusu Zeynep Aslan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Feci kaza, Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. Bisikletiyle antrenman yapan bir çocuk annesi bisiklet sporcusu Zeynep Aslan’a (32), Aycan Y. idaresindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Zeynep Aslan’ın cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak defnedilmek üzere Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar Mezarlığına götürüldü. Kaynaklar Mezarlığında kılınan cenaze namazında Zeynep Aslan’ın yakınları gözyaşları döktü. Zeynep Aslan’ın kardeşi ise ayakta durmakta güçlük çekti. Namazının ardından Zeynep Aslan dualarla toprağa verildi.

Bir çocuk annesi olan Zeynep Aslan, geçtiğimiz ağustos ayında Bursa’da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışında kadınlar kategorisinde birinci olmuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2