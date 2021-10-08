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Hayatını kaybeden anestezi teknisyeni için hastane önünde tören düzenlendi

Samsun’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden anestezi teknisyeni için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi.

Asayiş 08.10.2021, 18:23
Hayatını kaybeden anestezi teknisyeni için hastane önünde tören düzenlendi

Samsun’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden anestezi teknisyeni için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun yıllar anestezi teknisyeni olarak görev yapan Özkan Kesgin (52) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Özkan Kesgin için görev yaptığı hastane önünde tören düzenledi.

Törene, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ersin Köksal, başhekim yardımcıları, müdürler ve sağlık çalışanları ile Kesgin ailesi katıldı. Başhekim Doç. Ersin Köksal törende yaptığı konuşmada, "Hepimiz çok üzgünüz. Allah’ın takdir ettiği ömrü yaşayıp bu dünyadan göçüyoruz. Özkan kardeşimiz de Allah’ın kendisine takdir ettiği ömrü tamamlayıp bu dünyadan ebedi hayata göç etti. Hastaneye yeni geldim ama bütün çalışma arkadaşlarımızdan, mesai arkadaşlarımızdan edindiğim bilgi, güler yüzlü, işini titizlikle yapan herkesin çok sevdiği değerli bir kardeşimizdi. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

1 çocuk babası Özkan Kesgin için görev yaptığı hastane önünde dua yapıldı ve helallik alındı. Kesgin’in cenazesi Kıranköy Mezarlık Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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