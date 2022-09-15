’Hayata Dönüş’ operasyonunun hukuki süreci devam ediyor

Bayrampaşa Cezaevi’nde 21 yıl önce 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan ’Hayata Dönüş’ operasyonu davasının görülmesine devam edildi. Dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, SEGBİS aracılığıyla dinlenecek.

F tipi cezaevlerine ve tecrit sistemine karşı başlatılan ölüm orucu ve açlık grevlerine yönelik gerçekleştirilen, 32 kişinin öldüğü ve 600’den fazla kişinin yaralandığı ‘Hayata Dönüş’ adlı operasyonun hukuki süreci devam ediyor. Bayrampaşa Cezaevi’nde 21 yıl önce 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan operasyonla ilgili davanın 47. celsesi görüldü. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Sadettin Tantan’ın tanık olarak dinlenmesine karar vermişti. Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmada Sadettin Tantan’ın SEGBİS aracılığıyla dinlenmesine karar verdi.

Sadettin Tantan’ın tanık olarak çağrılması üzerine avukatı daha önceki celsede müvekkilinin beyanında söyleyeceklerinin ’devlet sırrı’ kapsamında olacağı için mahkemeye dilekçe sunmuştu. Dilekçede, “Duruşma sırasında sadece mahkeme heyetine ifade verir. Duruşma sırasında kimse olmaz" ifadeleri yer almıştı. Heyet tarafından talep reddedilmişti.

Bugün görülen duruşmada ise, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın avukatı vekaletname ile birlikte müvekkilinin özel koruma altında bulunması sebebi ile buna ilişkin belgeleri sunarak, ’güvenlik tedbirleri çerçevesinde tanıklık yapmasının istendiği hususları önceden bildirerek ifadesinin SEGBİS aracılığıyla bildirdiği adreste alınmasını’ talep ettiği dilekçeyi mahkemeye sundu.

“22 yıl sonra çıkıp devlet sırrı diyemez”

Müşteki avukatı Güçlü Sevimli, “Suçla ilgili bilgiler devlet sırrı kabul edilemez. Kendisi operasyondan bir gün sonra televizyonda operasyonla ilgili bilgileri kapsamlı şekilde anlatmıştı. Aradan 22 yıl sonra böyle bir usul uydurmuş. Operasyonla ilgili bilgi veren Tantan, 22 yıl sonra çıkıp devlet sırrı diyemez. Bunun devlet sırrı olmadığı çok açık” dedi.

Mahkeme heyeti, Sadettin Tantan’ın bildirdiği adresten SEGBİS aracılığıyla dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.