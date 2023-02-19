Hayaller enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 7’si deprem ile yıkılan, 1’i sonradan yıktırılan 8 binanın enkazı ayrı ayrı güvenli alanda toplatıldı; hayallerin enkaza dönüştüğü yıkılan binalar, polis kontrolü altında tutularak incelenmesi bekleniyor.

’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak’taki Sözel apartmanı ve Galeria İş Merkezi ile merkez Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşağı’nda bulunan Serin-2 apartmanı, 5 Nisan Mahallesindeki Yoldaş apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesindeki Dündar apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesindeki Hisami apartmanı yıkıldı.

Daha sonra Bağlar ilçesinde bulunan Altınkaya apartmanı boşaltıldıktan sonra yıktırıldı. 8 binanın enkazı, içinde yaşayan vatandaşların hayalleriyle bir noktada ayrı ayrı toplatıldı. Polis kontrolünde olan hafriyat alanı, daha sonra detaylı olarak incelenecek.

Yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından iş makineleri aracılığıyla taşınan hafriyat Büyükşehir Belediyesi Dokuzçeltik hafriyat alanında ayrılan bölüme ayrı ayrı döküldü.

Hafriyatların her birine hangi binaya ait olduğunu belirten tabelalar yerleştirildi. Depremin ilk günü alana getirilen hafriyata karışık tabelası asıldı. Sonraki günler her binanın hafriyatı ayrı bırakılarak tabela dikildi. Polis ekipleri de hafriyat alanında güvenlik önlemi aldı.

Her yapının hafriyatı kepçelerle kamyonlara yüklendikten sonra ayakta kalan yapıların önünde boşaltıldı. Hafriyatta bina sakinlerinden geri kalan fotoğraf, oyuncak, kıyafet, seccade, halı, ayakkabı ve ev eşyası olduğu görüldü. Vatandaşların hayalleri enkaz altında kaldı. Hafriyat alanında toplanan enkazların detaylı inceleneceği öğrenildi.

Öte yandan, 6 yapının altından 407 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan vatandaşların cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedildi.