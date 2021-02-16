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Hayali satışla 1 milyon liralık vurguna 4 tutuklama

Adana’da Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi eski müdür ve müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 kişi hayali satışla kurumu 1 milyon lira zarara uğratarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklandı.

Asayiş 16.02.2021, 09:52
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Hayali satışla 1 milyon liralık vurguna 4 tutuklama

Adana’da Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi eski müdür ve müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 kişi hayali satışla kurumu 1 milyon lira zarara uğratarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılı Mayıs ayında Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi üyesinin, dönemin müdürü Gürkan B. ile yardımcısı İlhan Y.’nin, kendisini 300 bin TL dolandırıp, zimmetine geçirdiği yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bunun üzerine kooperatifte milyonlarca liralık haksız kazanç elde edildiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sahibinin birlikte hareket ederek, kredi çekip, zimmetlerine geçirdiğini tespit etti. Bu bilgiler üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 25 kişinin hakkında savcılığın yakalama kararının çıkartmasının ardından 12 Şubat sabahı Adana merkezli Mersin ve Düzce’de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8’i kadın 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 bin TL, 50 bin TL’lik çek, çok sayıda tarım kredi kooperatifiyle ilgili belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i kadın 18 kişi ifadelerinin ardından, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin görevlendirdiği müfettişler, Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi’ni denetlemek için kente geldi. Müfettişler, kooperatifte yaptıkları çalışmalarda 1 milyon TL’lik açık olduğunu tespit etti. Kooperatif müdürü Gürkan B.’nin, söz konusu açığı kapatmak için üyelerinden Cengiz A.’nın yanına çağırdığı, “Müfettişler kooperatifi denetime geldi. Açık verdim. Sana ürün satmış gibi evrak düzenleyelim. Bu açığı senin üzerinden kapatalım. Daha sonra kendi aramızda anlaşırız” dediği öne sürüldü. Bu teklifi kabul eden Cengiz A. 933 bin TL tutarındaki tohum, gübre ve sulama borusu gibi ürünleri satın almış gibi gösterilerek, kooperatife borçlu gösterildiği, bu yöntemle Gürkan B.’nin açığı kapattığı belirlendi.

Daha sonra kooperatife gelen Cengiz A.nın, Gürkan B.’ye, “Ben senin borcunu üstlendim. Paramı geri ver” dediği ancak parasını alamadığı öğrenildi. Bunun üzerine dönemin müdür yardımcısı Bahar Y. ile Cengiz A. arasında toplam 933 bin TL’lik bono ve senet imzalandığı belirlendi. Öte yandan taraflar arasında resmi karşılığı olmayan “Borcu yoktur” şeklinde evrak düzenlendiği, Cengiz A.’nın da boş kağıda imza attığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürkan B. , İlhan Y., Sami C., Sait S.ı ile Cengiz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ercüment D. ve Mutlu İlker S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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