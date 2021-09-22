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Hayali olan hukuk fakültesini kazandı, kayıt yaptıramadan kalbine yenildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hayali olan hukuk fakültesini kazandıktan sonra kayıt yaptırmak için bugün İzmir’e gitme planı yapan genç kız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 22.09.2021, 13:19
Hayali olan hukuk fakültesini kazandı, kayıt yaptıramadan kalbine yenildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hayali olan hukuk fakültesini kazandıktan sonra kayıt yaptırmak için bugün İzmir’e gitme planı yapan genç kız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bu yıl girdiği sınavda hayali olan hukuk fakültesini kazanarak üniversiteli olma heyecanı yaşayan ve okul kaydı için bugün İzmir’e yolculuk planları yapan 19 yaşındaki Sıdıka Merve Canlı, akşam gittikleri düğün dönüşü gece odasına çekilerek uyumak için yattı. Sabah odasına giren küçük kardeşi tarafından uyandırılmaya çalışılan Sıdıka Merve tepki vermeyince 112 Acil Servisi’nden yardım istendi. Eve gelen sağlık ekipleri, Sıdıka Merve’nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Otopsi için adli tıp morguna kaldırılan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü tespit edilen Sıdıka Merve’nin cansız bedeni, hastane morgundaki işlemlerin ardından Yeşilköy Mahallesi’ndeki evlerine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından genç kız, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

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