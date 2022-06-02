Hayali ihracat vurgununda ikinci dalga operasyonu: 12 kişi daha yakalandı

İstanbul’da geçtiğimiz yılın aralık ayında düzenlenen hayali ihracat operasyonun ikinci ayağı gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 1’i gümrük memuru olmak üzere 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yaparak devleti 400 milyon lira zararı uğratmakla suçlanıyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre hayali ihracat yaparak devletten haksız olarak 750 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edilen 32 kişi, 13 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanmıştı. Söz konusu soruşturmaya ilişkin yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun ikinci dalgası için düğmeye basıldı. Soruşturmanın devamı niteliğinde dün İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, Edirne ve Kırklareli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aynı anda yapılan operasyonlarda benzer suçlara karıştıkları ve kamuyu 400 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 1’i gümrük memuru toplam 12 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, şebekenin yurt dışına tekstil ürünü ihraç etmiş gibi gösterdikleri anlaşıldı.

İlgili makamlara sunulan ihracat belgelerinin yurt dışına gönderilen ihracat belgelerine göre çok daha yüksek miktarlarda olduğu tespit edilirken, soruşturma çerçevesinde en az 7 tekstil şirketinin yüzlerce ihracat işleminde haksız KDV iadesi aldıkları belirlendi. Söz konusu şirketlerin enflasyon farkıyla devletten haksız olarak 400 milyon lira KDV iadesi aldıkları anlaşıldı. Hayali ihracat suçuna karıştıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüphelin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.