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’Hayali İhracat’ soruşturmasında 3 tutuklama

İstanbul merkezli 9 ilde ’Hayali İhracat’ soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 14 gümrük memurundan 3’ü tutuklandı.

Asayiş 13.06.2022, 19:43
’Hayali İhracat’ soruşturmasında 3 tutuklama

İstanbul merkezli 9 ilde ’Hayali İhracat’ soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 14 gümrük memurundan 3’ü tutuklandı.

Naylon ve hayali faturalarla devletten yüklü miktarda vergi iadesi alan şirketlere yönelik olarak geçtiğimiz Cuma günü İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda, söz konusu firmalara rüşvet karşılığında aracılık ettikleri iddia edilen Gümrük Muhafaza Müdürlüğü memurlarından oluşan 14 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alınmıştı. Naylon faturalarla devleti dolandıran şirketlere rüşvet karşılığında aracılık eden 14 gümrükçü, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Küçükçekmece Adliyesi’ne gönderildi. Şüpheli gümrük memurundan 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 9 şüphelinin ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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