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’Hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon
İlki geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleştirilen ’hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 1’i gümrük memuru toplam 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yaparak devleti 400 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor.
Asayiş 02.06.2022, 12:24
İlki geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleştirilen ’hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 1’i gümrük memuru toplam 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yaparak devleti 400 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor.