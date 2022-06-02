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’Hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon

İlki geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleştirilen ’hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 1’i gümrük memuru toplam 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yaparak devleti 400 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor.

Asayiş 02.06.2022, 12:24
’Hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon

İlki geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleştirilen ’hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 1’i gümrük memuru toplam 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yaparak devleti 400 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor.

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