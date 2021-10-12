‘Hayali araç’ soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

Başkentte ‘hayali araç’ soruşturmasında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, araçların ruhsat ve sigorta bilgilerini değiştirerek farklı bankalardan kredi çektiği tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 11 kişiden 10’u yakalandı.

Ankara, İstanbul ve Konya illerindeki operasyonlara ilişkin Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2020/202232 sayılı soruşturma kapsamında ‘Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik’, ‘Hayali Araç’ soruşturmasında şahısların 5 aracın ruhsat ve sigorta bilgilerinin değiştirilmesi sonucu farklı bankalardan 4 milyon TL kredi çektikleri ve 14 yarı römork aracı usulsüz tescil ettikleri tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 12.10.2021 günü 11 şahıs hakkında Ankara merkezli, İstanbul ve Konya illerinde arama, yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup; şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 10 şahıs yakalanmış, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam etmektedir” denildi.