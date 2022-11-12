Hayali altınla tefecilik yapan aynı aileden 6 zanlı tutuklandı

Adana’da hayali altınla aylık yüzde 10 faizle tefecilik yaptığı öne sürülen ve bir iş adamının tüm malvarlığını satmasına neden olduğu ileri sürülen bir aileden 6 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapan 2 ayrı şebekeyi, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Her 2 şebekenin de tefecilik yolu ile 35 kişiden 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, 8 Kasım sabahı düzenlenen operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 3 tabanca, 1 otomatik av tüfeği ve çok sayıda boş senet ele geçirildi.

Operasyonun ardından, kuyumcu Mehmet B. ile oğlu Turan Mesut B.’nin, akrabaları ile birlikte ağlarına düşürdükleri mağdurları hayali altın borçlandırarak tefecilik yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, mağdurlara altın fiyatı üzerinden nakit para verip, aylık yüzde 10 faiz uyguladıkları verdikleri paranın da bir kısmını peşin olarak geri aldıkları öğrenildi. Şebekenin, borcunu ödemeyenleri ise tetikçi olarak tuttukları Mahir B. (44) aracılığıyla tehdit ettikleri bildirildi.

Kentte müzisyenlik yapan Kemal B.’nin (47), 2 yıl önce paraya ihtiyacı olunca Mehmet B.’nin yanına gittiği ve gramı 450 liradan 22 gram hayali altın borçlandığı belirlendi. Borcunu bir türlü bitiremeyen Kemal B.’nin, önceki yıl evdeki çok sayıda ilacı içerek intihara kalkıştığı, eşinin haber vermesi üzerine ambulansla Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. 3 günlük tedavisinin ardından taburcu olan Kemal B., ifadesinde, “22 gram gelen hurda altını elime verdi, sonra da geri aldı. Pandemi süreci uzayınca parayı ödeyemedim. Beni arayıp, hakaret ederek borcumu bir an önce ödememi söylediler. 2 ay süre verip, borcumu da 115 gram altına çıkardılar. Bu durumu patronumla konuştum ve 20 bin lira ödemeyi teklif ettik. Kabul ettikten birkaç hafta sonra yeniden arayıp, borcumun 215 gram altın yani 160 bin lira olduğunu söylediler. Bu sırada sürekli beni tehdit ediyorlardı. Geçen yıl bana son bir tarih verip, ödemezsem öldüreceklerini söylediler. Hatta telefonda, ‘Saat yaklaşıyor. Sana ve ailene zarar vereceğiz’ dediler. Ben de dayanamayıp, intihara kalkıştım” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheliden 6’sı savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 11’i ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 11 zanlıdan aralarında Mehmet B. ve oğlunun da bulunduğu 6 zanlı tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.