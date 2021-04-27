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’Hayalet Köy’de uyuşturucu operasyonu: 600 kök kenevir ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan ve yalnızca 5 kişi ikamet ettiği için ’Hayalet Köy’ olarak tabir edilen Lübbey köyünde bir arazide 600 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Asayiş 27.04.2021, 20:44
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’Hayalet Köy’de uyuşturucu operasyonu: 600 kök kenevir ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan ve yalnızca 5 kişi ikamet ettiği için ’Hayalet Köy’ olarak tabir edilen Lübbey köyünde bir arazide 600 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı olan ve yalnızca 5 kişi ikamet ettiği için ’Hayalet Köy’ olarak bilinen Lübbey köyünde bulunan bir araziye Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, 600 kök Hint keneviri bitkisinin yanı sıra 4 adet ocak üzerinde damlatma sulama sistemi aparatları ve hortumları ele geçirildi.

Operasyonda H.G. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin köyde ikamet etmediği belirlenirken, H.G.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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