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Hawaii açıklarında düşen Boeing 737 tipi kargo uçağının su altındaki ilk fotoğrafları yayınlandı

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), 2 Temmuz’da Hawaii’nin başkenti Honolulu kenti yakınlarında motor arızası nedeniyle denize düşen Boeing 737 tipi kargo uçağının ilk sualtı fotoğraflarını yayınladı.

Asayiş 11.07.2021, 17:59
Hawaii açıklarında düşen Boeing 737 tipi kargo uçağının su altındaki ilk fotoğrafları yayınlandı
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Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), 2 Temmuz’da Hawaii’nin başkenti Honolulu kenti yakınlarında motor arızası nedeniyle denize düşen Boeing 737 tipi kargo uçağının ilk sualtı fotoğraflarını yayınladı.

ABD’nin Hawaii adasının başkenti Honolulu kenti açıklarında 2 Temmuz tarihinde Boeing 737 tipi kargo uçağı yerel saatle 01.45 sıralarında okyanusa düşmüştü. Yerel yetkililer, içinde 2 pilotun bulunduğu kargo uçağının motor arızası nedeniyle düştüğünü ve pilotların kazadan sağ kurtulduğunu açıklamıştı.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), haftanın başlarında denizaltı robotları ve sonar tarama teknolojisini kullanarak uçağın enkazının yerini tespit etmesinin ardından uçağın ilk sualtı fotoğraflarını yayınladı.

NTSB, uçağın ana bileşenlerinin 110 ile 130 metre derinlikte okyanus tabanında bulunduğunu belirterek, bu nedenle uçuş verilerine ve kokpit ses kayıt cihazlarını kurtarmanın şu ana kadar mümkün olmadığını açıkladı.
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