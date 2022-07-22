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Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılan otel sahibi öldü

Antalya’da bir otel sahibi, havuz temizliği yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi de yaralandı.

Asayiş 22.07.2022, 22:44
Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılan otel sahibi öldü

Antalya’da bir otel sahibi, havuz temizliği yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi de yaralandı.

Olay, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yıldızlı otel işletmecisi Soner Yıldırım (35), personeli Emrecan Erkan (18) ile birlikte sabah havuz temizliği yapmaya başladı. Bu esnada Yıldırım ve Erkan elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yıldırım hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Erkan’ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Soner Yıldırım’ın cenazesinin otopsinin ardından memleketi Aksaray’da toprağa verileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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