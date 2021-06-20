banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Meksika'da katliam: 14 ölü, 3 yaralı
Meksika'da katliam: 14 ölü, 3 yaralı
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!

Havuza düşerek boğulan minik çocuk toprağa verildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bahçesindeki havuza düşerek boğulan 2,5 yaşındaki Mustafa Burak Evren gözyaşları içinde toprağa verildi.

Asayiş 20.06.2021, 19:00
Havuza düşerek boğulan minik çocuk toprağa verildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bahçesindeki havuza düşerek boğulan 2,5 yaşındaki Mustafa Burak Evren gözyaşları içinde toprağa verildi.

Alaşehir’e bağlı Kozluca Mahallesi’nde oturan ve 2,5 yaşında olan Mustafa Burak Evren kendilerine ait havuza düşerek boğuldu. Olay dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. Murat Evren (40) ve eşi Ümmü Evren dün saat 18.30 sıralarında Bağarası mevkiinde bulunan bağlarında işçilik yaparlarken ailenin tek çocuğu olan Mustafa Burak Evren bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, onun havuzda çırpındığını gördü. Baba Murat Evren havuza atlayarak, çocuğunu kurtardı. Su yuttuğunu gören aile çocuklarını kendi imkanlarıyla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradan Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mustafa Burak Evren bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Mustafa Burak Evren’in cenazesi evlerinde helallik alınmasının ardından Kozca Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Alaşehir Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenaze namazında baba Murat Evren ayakta durmakta zorlanırken anne Ümmü Evren’in yorgun ve bitkin bir halde olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık
banner493