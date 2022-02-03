Havran Çayı taştı, kara yolu trafiğe kapandı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi ile Burhaniye’nin Çoruk Mahallesini bağlayan yol aşırı yağış nedeniyle Havran Çayı’nın taşması nedeniyle sular altında kaldı. Jandarma ekipleri tedbir maksadıyla yolu trafiğe kapadı.

Bölgede iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sonrasında derelerin debilerinde artış gözlendi. Havran Çay’ında su baskınları yaşandı. Edremit’in Çıkrıkçı Mahallesi ile Burhaniye’nin Çoruh Mahallelerini bağlayan yol Havran Çay’ındaki taşkın nedeniyle sular altında kaldı. Jandarma ekipleri yolu güvenlik amaçlı olarak trafiğe kapattı. Ayrıca bölgede bulunan bazı derelerde de su miktarı yükseldi ve taşkınlara neden oldu. Jandarma ekipleri kapanan yol kesimindeki trafiği başka bölgelere aktarıyor.