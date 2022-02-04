Havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaşan zanlı, gözaltına alındı

Bayrampaşa’da havaya ateş açtığı anları sosyal medyadan paylaşarak tepki gören zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Bayrampaşa’da "oğlum Aziz için sıkıyorum" diyerek havaya ateş açan bir şahsın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüleri üzerine harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terazidere Mahallesinde ikamet eden N.İ. isimli şahsı kuru sıkı tabancayla birlikte gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs hakkında “genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” suçundan adli işlem yapıldı. Zanlıya 2 bin 354 TL idari para cezası kesildi.