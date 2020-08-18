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Havaya ateş açan maganda yakalandı
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE SOKAK ORTASINDA HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇAN MAGANDA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KISKIVRAK YAKALANDI.
Asayiş 18.08.2020, 16:53
Manisa’nın Salihli ilçesinde sokak ortasında havaya rastgele ateş açan maganda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesi civarından silah sesleri geldiği ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda havaya ateş açan A.G.’yi (59) tek kırma tabir edilen av tüfeği ve biri boş olmak üzere toplam 7 adet dolu fişek ile birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan A.G. hakkında, ’Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma ve 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini belirtti.
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