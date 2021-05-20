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Havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi civarında meskun mahalde havaya ateş açan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Asayiş 20.05.2021, 09:40
Havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi civarında meskun mahalde havaya ateş açan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Van Kalesi civarındaki sahil kenarında meskun mahalde havaya ateş eden şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Olay yerinde çok sayıda boş AK-47 ve tabanca kovanı olduğu görülerek şahısların yakalamasına yönelik olarak yapılan sokak ve mahalle çalışmaları sonucunda olayın şüphelileri E.S., S.A., S.B. ve Ş.İ. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 1 adet AK-47 (Kaleşnikof) tüfek, 4 adet AK-47 tüfek şarjörü ve 1 adet fişek, 1 adet tabanca ve 2 adet şarjör, 18 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen E.S., Ş.İ. ve S.B. isimli şahıslar tutuklanmış, S.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi.
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