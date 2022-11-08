Havalimanındaki hırsız suçüstü yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda polisin adım adım takip ettiği şüpheli şahıs, bir kadın yolcunun cep telefonunu çalarken suçüstü yakalandı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 17.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu, hırsızlık yaptığı şüphesi üzerine polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Hırsızlık şüphelisi Feyzi T., havalimanında gezdiği esnada, koltukta oturan bir kadının cep telefonunu gözüne kestirdi. İlk olarak sessizce kadının yanına yaklaşan şüpheli, saniyeler içinde kadının telefonunu çaldıktan sonra olay yerinden yavaşça uzaklaştı. Her anı takip edilen şüpheli şahıs, polis ekiplerince çaldığı cep telefonu ile yakalandı. Suç üstü yakalanan hırsızlık şüphelisi Feyzi T.’nin hırsızlık suçundan 32 kaydı olduğu ve farklı tarihlerde havalimanında cep telefonu hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.