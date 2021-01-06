Son Dakika
Havalimanındaki helikopter kaza anı kamerada
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında jandarma helikopterinin pervanesinin aydınlatma direğine çarptığı kazanın, görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 06.01.2021, 11:24
5
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında jandarma helikopterinin pervanesinin aydınlatma direğine çarptığı kazanın, görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 31 Aralık 2020’de aprondaki jandarma helikopterinin Sabiha Gökçen Havalimanında park pozisyonuna geçmek isterken yaşanmıştı. Helikopter, yakıt ikmali için ilerlerken pervanesini aydınlatma direğine çarptı. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.Kuyruğunu aydınlatma direğine vuran helikopterin kendi etrafında döndüğü görülüyor. Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştı.
14°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|16
|31
|2. Beşiktaş
|15
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|15
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Rizespor
|15
|20
|12. Göztepe
|15
|19
|13. Sivasspor
|16
|19
|14. Kasımpaşa
|16
|19
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü