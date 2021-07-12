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Havalimanında lazer menzil bulucu yakalandı

Gaziantep Havalimanında yurt dışından gelen bir yolcunun çantasında lazer menzil bulucu yakalandı

Asayiş 12.07.2021, 14:39
Havalimanında lazer menzil bulucu yakalandı
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Gaziantep Havalimanında yurt dışından gelen bir yolcunun çantasında lazer menzil bulucu yakalandı

Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Almanya’dan Gaziantep Havalimanı Dış Hatlar Yolcu Salonuna gelen bir yolcunun yeşil hattan geçmesi üzerine hareketlerinden şüphelenmesi üzere ve şahsın beraberinde getirdiği bir adet içinde bulunan eşyaları X-ray cihazında geçirildi. 18 adet dövme makinesi, 8 adet dövme makinesi motoru ve 3 adet Lazer menzil bulucu eşya cinsi eşyalar tespit edildi. . Konu hakkında 5607 Sayılı Yasanın 3/1. Maddesinden Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Almanya’dan Türkiye’ye dövme malzemesi getiren şahıs gözaltına alındı.
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