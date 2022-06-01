banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Benzin ve motorine bir zam daha
Benzin ve motorine bir zam daha
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

İstanbul Havalimanı yolunda iki motosikletin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde motosikletlilerden birinin tek teker üzerinde hızla ilerlediği diğerinin ise onu telefon ile kaydetmeye çalıştığı görüldü.

Asayiş 01.06.2022, 09:53
Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

İstanbul Havalimanı yolunda iki motosikletin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde motosikletlilerden birinin tek teker üzerinde hızla ilerlediği diğerinin ise onu telefon ile kaydetmeye çalıştığı görüldü.

Olay, dün İstanbul Havalimanı - Çatalca yolunda meydana geldi. Öğle saatlerinde iki motosiklet sürücüsü otoyol üzerinde iki şeridi de kapatarak tehlikeli şekilde ilerlemeye başladı. Motosiklet sürücülerinden biri tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparken diğeri ise onu kayıt altına almaya çalıştı. Motosikletlerin plakalarının kapalı olduğu da görüldü.

Yorumlar (0)
26°
açık