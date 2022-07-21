Havalimanı yolunda hayvan sürüsü trafiği kapattı

İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın mevkiinde ana caddeye çıkan hayvan sürüsü trafiği durdurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul Havalimanına giden ana yollardan Fatih Caddesi’nde dün akşam saatlerinde hayvan sürüsü caddeyi kapattı. Büyükbaş hayvanları cadde ortasında gören ve ilerleyemeyen araç sürücüleri şaşkınlıklarını koruyamadı. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.