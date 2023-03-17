"Havale yaptım" bahanesiyle kuyumcuları dolandıran şüpheli yakalandı

Konya’da kuyumculardan aldığı altınların parasını "havale yaptım birazdan hesabınızda olur" bahanesiyle iş yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Mart Cuma günü merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sarraflar Çarşı’sında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşıda bulunan 1 kuyumcudan altın almak istediğini belirten şüpheli şahıs, 3 Ata lira altını aldıktan sonra ödemesini mobil banka üzerinden havale yoluyla yapmak istediğini ve altın ücreti olan 24 bin lirayı "havale yaptım, birazdan hesabınızda olur" diyerek iş yerinden ayrıldı. Şüpheli şahıs, aynı gün içerisinde farklı bir kuyumcudan ise 2 Ata lira altının ücreti olan 15 bin 400 lirayı aynı yöntemle hesaba gönderdiğini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı. Dolandırıldıklarını fark eden kuyumcular, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptıkları ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumculardan 5 ata lira altın alıp parasını ödemeyen ve kuyumcuları 39 bin 400 lira dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası şüphelinin 31 yaşındaki S.G., olduğunu tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.