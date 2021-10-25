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Bakan Özer: “(Covid-19 aşısı) Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87."
Milli Eğitim Bakanı Özer: “Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş.”
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın arşiv görüntüleri
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın arşiv görüntüleri
Asayiş 25.10.2021, 09:55
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın arşiv görüntüleri