banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Gram altın 474 lira seviyelerinde
Gram altın 474 lira seviyelerinde
IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup
IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup
Kamu-Sen'e göre 4 kişilik ailenin geçim sınırı 7 bin 625 TL
Kamu-Sen'e göre 4 kişilik ailenin geçim sınırı 7 bin 625 TL

Havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlama anı kamerada

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz Cuma günü 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlama anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 12.11.2020, 14:44
6

3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevki'inde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Konuyla alakalı 11 kişiden oluşan heyet olay yerinde incelemelerde bulunarak 200 sayfalık bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Patlamaya ilişkin ise 5 şüpheli tutuklanmış 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Konuya ilişkin fabrikada meydana gelen feci patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın şiddeti ile yaşanan korku dolu anlar yer alıyor. 6-7-8 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın mahkemesi Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Yorumlar (0)
banner417
17°
parçalı az bulutlu
banner378