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Hava limanı personeli enkazda ağlayan minik bebeğe canlı olarak ulaştı
Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Adıyaman’da enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 08.02.2023, 13:11
Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Adıyaman’da enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremin ardından Adıyaman’da kurtarma çalışmalarına katılan Konya ve Erzurum Havalimanı kurtarma ekipleri enkaz altından minik bir bebeğe sağ olarak ulaştı. Enkaz altından çıkarılan minik bebek ekibin kucağında hastaneye götürüldü.