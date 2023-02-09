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Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar afet bölgesine yardım taşımaya devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların afet bölgesine yardım malzemesi taşıma anının görüntüsünü paylaştı.
Asayiş 09.02.2023, 00:57
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların afet bölgesine yardım malzemesi taşıma anının görüntüsünü paylaştı.
MSB Twitter hesabından Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların afet bölgesine yardım malzemesi taşıma anının görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, deprem bölgesindeki illerimize gece gündüz demeden milletimizin yardım malzemelerini ulaştırmaya ve dağıtımını sağlamaya devam ediyor. Birlik Zamanı” denildi.