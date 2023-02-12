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Prof. Dr. Osman Bektaş: “Depremin yıkıcılığı sadece depremin büyüklüğüne bağlı değil, zeminin özelliğine de bağlıdır”
Hava Kuvvetlerine ait uçaklar depremzede tahliyesini sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi.
Asayiş 12.02.2023, 10:20
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, aralıksız şekilde depremden kurtarılan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Pilotlarımız da uçaktaki çocuklarımıza moral vermek için onları kokpite alıyor, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını da gideriyor” denildi.