Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Ankara ve İzmir’e yaralı afetzede taşıdı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait uçakların afet bölgesindeki yaralı depremzedelerin tahliyesi için gece boyunca aralıksız görev yaptığını duyurdu.

Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşların tahliyesi için Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar gece boyunca uçuş gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda askeri uçakların Ankara’nın yanı sıra yaralı afetzedelerin İzmir’e de tahliyesinin gerçekleştiği görüntülere yer verdi.