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Hava Kuvvetleri yaralı vatandaşların Ankara’ya tahliyesini sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin Ankara’ya tahliyesinin devam ettiğini bildirdi.
Asayiş 10.02.2023, 13:48
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin Ankara’ya tahliyesinin devam ettiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, yaralı vatandaşlarımızın Ankara’ya tahliyesini aralıksız sürdürüyor” denildi.