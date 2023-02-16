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Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterlerinden Hatay’ın köylerine yardım

Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri Hatay’ın köylerine yardım malzemesi taşımaya devam ediyor.

Asayiş 16.02.2023, 07:45
Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterlerinden Hatay’ın köylerine yardım

Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri Hatay’ın köylerine yardım malzemesi taşımaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler Hatay’ın köylerine çadır, kuru gıda, içecek, temizlik malzemeleri ve bebek malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.

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