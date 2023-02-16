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Adalet Bakanlığı, AİHM’e mektup göndererek, depremden etkilenen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları/yapacakları başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Mahkeme’nin süreleri askıya alması çağrısında bulundu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterlerinden Hatay’ın köylerine yardım
Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri Hatay’ın köylerine yardım malzemesi taşımaya devam ediyor.
Asayiş 16.02.2023, 07:45
Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri Hatay’ın köylerine yardım malzemesi taşımaya devam ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler Hatay’ın köylerine çadır, kuru gıda, içecek, temizlik malzemeleri ve bebek malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.