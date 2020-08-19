Hava kompresörü yüklü kamyonet, kamyona arkadan çarptı; 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki hava kompresörü yüklü kamyonet, aynı yönde seyreden hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hava kompresörü yüklü 06 ADB 645 plakalı kamyoneti ile Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Kamil Arslan(35), aynı yönde seyreden Emrah Çakıcı(26) idaresindeki 34 BS 7298 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet üzerindeki hava kompresörleri yola saçılırken, kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan kamyonet şoförü Kamil Arslan(35), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan Arslan, ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan kamyonet, hafriyat kamyonu ve yola saçılan hava kompresörlerinin yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.