Hava filtresinin yanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir araçta hava filtresinin yanına zulalanmış 875 gram toz esrar, 478 gram metamfetamin ve 21 uç tabir edilen sigara ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T.’nin Adana ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi satmak maksadıyla Pozantı İlçesine getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine söz konusu aracı takibe alan ekipler, Pozantı ilçesi Akçatekir bölgesinde aracı durdurup arama yaptı.

Ekipler, aracın torpido gözünün arka kısmında bulunan hava filtresinin yanına zulalanmış vaziyette 875 gram toz esrar, 478 gram metamfetamin ve 21 uç tabir edilen sigara ele geçirdi. Sürücü A.T. gözaltına alındı.