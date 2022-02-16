Hava boşluğuna düşen martıyı vatandaşlar kurtardı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çatıdan iş yerinin hava boşluğuna düştükten sonra mahsur kalan martı, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Süleymanpaşa ilçesi sahil kesiminde bulunan bir iş yerinin çatısındaki martı, hava boşluğuna düştü. Martının boşlukta mahsur kaldığını fark eden iş yeri sakinleri ve iş yerine komşu olan Tekirdağ’ın eski Belediye Başkanlarından Kadir Çebi, martıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Uzatılan elleri gagaladı

Kurtarma çalışması sırasında boşlukta kalan martı, uzatılan elleri can havliyle ısırmaya çalıştı. Yarım saatlik çalışma sonucunda, boşlukta mahsur kalan martı olduğu yerden çıkarıldı.

Martıyı olduğu yerden çıkaran Çebi, “Hiç ısırmaya kalkışma. Çatıdan hava boşluğuna düşmüş. Kardeşimiz bize haber verdi. Biz de hemen müdahale ettik. Salalım bakalım uçacak mı” dedi.

Martının yara almadan yaşam alanına kanat çırparak gitmesi görenleri sevindirdi.