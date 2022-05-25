Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay’ın İskenderun ilçesinde Nihal Atakaş Camii’nde düzenlenen törenle dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay’ın naaşı uçakla Hatay Havalimanı’na oradan da karayolu ile İskenderun’a getirildi. Modernevler Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından İskenderun Nihal Atakaş Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende oğullarının tabutuna son kez bakan ve sarılan baba Erkan Kapılay ve anne Sevinç Kapılay’ın gözyaşları hiç durmadı. Şehidin bir arkadaşı ise tabutuna sarılarak "Bican lütfen kalk sen gelemedin ben geldim" diyerek gözyaşları döktü.

Helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarının yükseldiği törende Türk bayrağı açan gençler de cenaze kortejine eşlik ettiler. Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay İskenderun Şehitliğinde dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, askeri ve mülki erkan ve vatandaşlar katıldı.