Hatay’dan sevindiren haber 86. saatte geldi

- Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 74 ve 69 yaşındaki iki kardeşi enkazdan sağ çıkardı

HATAY (İHA) - Depremin 4. gününde arama kurtarma çalışmalarını Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde yoğunlaştıran Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi depremin 86. saatinde Alkan kardeşleri enkazdan sağ olarak çıkardı.

Hatay’da depremin 84. saatinde 21 yaşındaki Fuat Çamber’i kurtaran Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri bu kurtarıştan iki saat sonra bir kurtarmaya daha imza attı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin kahramanları depremin 86. saatinde aynı bölgede 74 yaşındaki Semiha Alkan ve kardeşi 69 yaşındaki Mehmet Alkan’ı enkazdan çıkardı.

1.5 saatlik titiz çalışma

General Şükrü Kanatlı Mahallesi’ndeki Karabay Apartmanının enkazında sismik dinleme cihazıyla yapılan dineme sonucu enkazın altında canlı olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından yapılan 1.5 saatlik titiz çalışma sonucu Semiha ve Mehmet Alkan 5 katlı Karabay Apartmanı’nın enkazından sağ olarak kurtarıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen Alkan kardeşler, enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alınarak battaniyeye sarıldı. Vatandaşın alkışları ve “Helal olsun” sözleri eşliğinde sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 saat arayla 2 canı daha sağ kurtarabilmenin sevincini yaşayan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Alkan kardeşlerin gülümsemesi el sallamasıyla moral buldu. Alkan kardeşlerin yakınları cansiperane çalışmaları için itfaiye erlerine teşekkür etti.

(SM-