Hatay’dan 156’ncı saatte güzel haber: 33 yaşındaki Tolga sağ kurtarıldı

Depremde 156’ncı saate girilirken, Hatay’da 33 yaşındaki Tolga Fakıoğlu enkazdan sağ olarak çıkartılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Türkiye’yi derinden sarsan depremde 7’inci günde bir çok ilde arama kurtarma çalışması sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar alan Hatay’dan ise 156’ncı saatte güzel bir haber geldi. Merkez Defne ilçesi Sümerler mahallesinde sahada enkaz alanlarında çalışma yapan gönüllü kurtarma ekibinde yer alan bir veteriner hekim ses duydu. Durumun yakın bir noktada çalışma yapan ekiplere bildirilmesi üzerine tekrar dineleme yapıldı. Tekrar sesi alan ekiplerin yer tespitinin ardından yoğun mesaisi sonrası çöken binanın enkazında ayağından yaralanan 33 yaşındaki Tolga Fakıoğlu’na ulaşıldı.

Umutların azaldığı 7’inci günde sağ olarak kurtarılan Fakıoğlu sedye ambulansla alınıp hastaneye götürüldü.