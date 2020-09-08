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Hatay’daki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ ÇEŞİTLİ NOKTALARDAN YANGIN TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR.
Asayiş 08.09.2020, 14:27
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çeşitli noktalardan yangın takibini sürdürüyor.
Cumartesi günü öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Yangın söndürme çalışmalarını koordine etmek için Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son olarak Kisecik Radar Bölgesine giderek incelemelerini sürdürdü.
Diğer yandan, yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan hızlı müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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