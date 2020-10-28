banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda neler oluyor?
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda neler oluyor?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bu mahallede her ev kırmızı-beyaz
Bu mahallede her ev kırmızı-beyaz
Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler
Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler

Hatay’daki yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale

HATAY'DAKİ YANGINA SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HAVADAN MÜDAHALE DESTEĞİ GELDİ

Asayiş 28.10.2020, 09:41
2
Hatay’daki yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale

Hatay’daki orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale desteği de geldi. Bakan Pakdemirli’nin takip ve koordinesiyle söndürülmeye çalışılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sarıseki Mahallesi’nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. İlçeye bağlı Azganlık Mahallesi’nde etkisini sürdüren yangına helikopterlerle havadan ve çok sayıda arazözle de karadan müdahale sürüyor. Bazı yerleşim yerlerinde hafif hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Diğer yandan dün akşam yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapanan Payas-İskenderun Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı. Dün akşam saatlerinde yangının takip ve koordinesi için Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de alanda koordine çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:53
İkindi 15:44
Akşam 18:12
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3