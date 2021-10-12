Hatay’daki orman yangınını çıkaran 2 sanığa 6 yıl 10 ay hapis cezası

Hatay’ın Belen ilçesinde geçen yıl çıkan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine de yayılan orman yangınlarıyla ilgili yargılanan 2 sanık toplam 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Belen ilçesinde çıkan yangınla ilgili İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.D. (31) cezaevinden, tutuksuz sanık E.K. (31) İskenderun Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu olanı 17 yıl 6 aya, diğeri hakkında da 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanan sanıklar, önceki beyanlarını tekrarlayan sanıklar suçsuz olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, avukatları dinledikten sonra sanık H.D’yi "orman yakmaya teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verip, adli kontrol şartıyla tahliye etti. Tutuksuz sanık E.K’ye de "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya teşebbüs" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Sanıkların "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise beraat etti.

Hatay’da geçen yıl 9 Ekim’de çıkan orman yangınları Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde iki gün sonra kontrol altına alınmıştı, çok sayıda ev ve iş yeri zarar görmüştü.